قوات الدعم السريع تُسقط طائرة حربية تابعة للجيش السوداني

ياسر رشاد - القاهرة -

تمكنت "قوات الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي" بأم درمان في السودان، من إسقاط طائرة حربية طراز "ميج" تابعة للجيش السوداني بقيادة "البرهان".

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، اليوم السبت، قالت قوات الدعم السريع في بيان لها: "تمكنت قوات الدعم السريع بأم درمان اليوم، من إسقاط طائرة حربية طراز ميج تتبع للقوات الانقلابية".

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وأضاف البيان: "استمرت القيادات الانقلابية بالقوات المسلحة وفلول النظام البائد المُتطرفة في خرق الهُدنة الإنسانية المُعلنة بسبب تعدد مراكز اتخاذ القرار داخل القوات الانقلابية".

وتابع: "تصدت قواتنا بمعسكر الصالحة إلى

هجوم من قوات الانقلابيين في تعد سافر على شروط الهدنة".

وفي وقت سابق، قال الجيش السوداني في بيان: "بالرغم من موافقة القوات المسلحة على تمديد الهُدنة المُقترحة من الجانبين الأمريكي والسعودي إلا أن المُتمردين استمروا في خرقها، مما تطلب التعامل العسكري مع هذه الخروقات".

واستنكرت "قوات الدعم السريع" خرق الجيش للهُدنة التي بدأت مُنتصف ليل الخميس، مُتهمة القوات المسلحة بـ"خيانة الوعود".