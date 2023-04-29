بيان عاجل من الجيش السوداني بشأن العملية السياسية

ياسر رشاد - القاهرة - تشهد ولايات سودانية عدة اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة "عبد الفتاح البرهان"، وقوات الدعم السريع، بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وفي هذا الصدد، أكد الجيش السوداني أن القوات المسلحة لن تكون "رافعة لأي كيان، أو حزب، أو جماعة للانقضاض على السُلطة".

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، قال الجيش السوداني في بيان له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم السبت، إن قواته "مُلتزمة بالعملية السياسية التي تقود إلى قيام السُلطة المدنية".

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وتستمر الاشتباكات بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اليوم السبت بوتيرة مُتقطعة، وسط تبادل للاتهامات بشأن خرق الهُدنة الإنسانية والقيام بعمليات عسكرية في

العاصمة الخرطوم.

وفي وقت سابق، قال الجيش السوداني إن ما تم إحباطه خلال الأسبوعين الماضيين، "كان مُحاولة فاشلة للاستيلاء على الحُكم بقوة المُتمردين وغطاء سياسي كامل".

وأضاف الجيش في بيان له السبت: "في الحقيقة كان مشروعًا لاختطاف الدولة السودانية بكُل تاريخها لصالح مشروع حُكم ذاتي لشخص واحد"، مُؤكدًا أن "هذه معركة ليس فيها أي مجال للحياد الزائف وستنجلي قريبًا بالنصر لصالح بقاء الدولة السودانية ومؤسساتها الراسخة وانتهاء مشروع اختطاف بلادنا للأبد".