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”الخليج 365” يطلق سلسلة ندوات حول الحوار الوطنى

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القاهرة - سامية سيد - بدأ "الخليج 365"في عقد سلسلة حوارات مع رؤساء الأحزاب، لطرح رؤيتهم حول الحوار الوطني وما سيتم عرضه في الحوار خلال الجلسات المقبلة.

واستضاف ”الخليج 365” في ندوة جمعت عددا من الأحزاب السياسية، كل من أحمد بهاء شلبى- رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، وعصام هلال- أمين مساعد حزب مستقبل وطن ، وخالد فؤاد - رئيس حزب الشعب الديمقراطي "عضو تحالف الاحزاب"، وجيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، تحدثوا فيها عن المحور السياسى بالحوار الوطنى وأهم القضايا المطروحة من خلاله.

وبدأ العد التنازلى لانطلاق الحوار الوطنى الأربعاء المقبل 3 مايو، حيث إن جلسة الأربعاء ستكون افتتاحية، يتبعها 3 جلسات أسبوعية مخصصة للنقاش فى المحاور الثلاثة، السياسى والاقتصادى والاجتماعى، حيث سيشهد انطلاق الحوار حضور حزبي وسياسي ومختلف القطاعات من الدولة المصرية.

الخليج 365 يطلق سلسلة ندوات حول الحوار الوطنى (1)
 

 

الخليج 365 يطلق سلسلة ندوات حول الحوار الوطنى (2)
 

 

الخليج 365 يطلق سلسلة ندوات حول الحوار الوطنى (3)
 

 

الخليج 365 يطلق سلسلة ندوات حول الحوار الوطنى (4)
 

 

الخليج 365 يطلق سلسلة ندوات حول الحوار الوطنى (5)
 

 

الخليج 365 يطلق سلسلة ندوات حول الحوار الوطنى (6)
 

 

الخليج 365 يطلق سلسلة ندوات حول الحوار الوطنى (7)
 

 

الخليج 365 يطلق سلسلة ندوات حول الحوار الوطنى (8)
 

 

الخليج 365 يطلق سلسلة ندوات حول الحوار الوطنى (9)
 

 

الخليج 365 يطلق سلسلة ندوات حول الحوار الوطنى (10)
 

 

الخليج 365 يطلق سلسلة ندوات حول الحوار الوطنى (11)
 

 

الخليج 365 يطلق سلسلة ندوات حول الحوار الوطنى (12)
 

 

الخليج 365 يطلق سلسلة ندوات حول الحوار الوطنى (13)
 

 

الخليج 365 يطلق سلسلة ندوات حول الحوار الوطنى (14)
 

 

الخليج 365 يطلق سلسلة ندوات حول الحوار الوطنى (15)
 

 

الخليج 365 يطلق سلسلة ندوات حول الحوار الوطنى (16)
 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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