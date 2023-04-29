شكرا لقرائتكم خبر عن عضو لجنة الأمن القومى بالبرلمان: الحوار الوطنى تجربة فريدة ودعوة ثرية بالخبرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف النائب طاهر الأزهري عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الدعوة لإجراء حوار وطني بالدعوة المخلصة لتشارك كل فئات المجتمع في النقاش وطرح الآراء من أجل الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة، مضيفا أنه حوار من أجل مستقبل مصر.

وأضاف النائب طاهر الأزهرى في بيان له، أن المشاركة في الحوار ستطرح كل المشاكل و لقضايا التي آثارت جدلا أو تعددت فيها الآراء للوصول إلى توصيات وحلول تنهي الجدل ويتفق معها كل الفئات.

وأوضح النائب طاهر الأزهري عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن الحوار الوطني يعد حالة سياسية مملوءة بالآراء والخبرات وثرية بالأفكار وتجربة غير مسبوقة، وفرصة تاريخية لمساهمة الجميع فى صناعة المستقبل وفتح نقاش وطني عام في مختلف القضايا المهمة والحساسة من أجل الوطن.