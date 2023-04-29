انت الان تتابع خبر الزوراء يتعادل مع النجف في الدوري الممتاز والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-454550-638183809627249515.jpg
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2023-04-29 | 17:56
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تعادل نادي الزوراء، أمام نادي النجف بهدف لهدف، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري العراقي الممتاز.
وسجل النجف أولاً عبر اللاعب جيلمرسون دوس سانتوس في الدقيقة (84)، فيما عادل الزوراء عبر لؤي ماجد العاني من ركلة جزاء في الدقيقة (90+5).
وشهدت المباراة حالتي طرد للاعبي النجف كرار عامر واحمد فاضل.وبهذا التعادل، رفع الزوراء رصيده إلى النقطة 51 في المركز الثاني مؤقتاً، بينما رفع النجف رصيده إلى النقطة 38 في المركز السادس.
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