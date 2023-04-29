الكشف عن مستقبل كفاراتسخيليا مع نابولي

وقدم كفارا (22 عاما) مستويات رائعة مع نابولي هذا الموسم، وساهم في 30 هدفا خلال 36 مباراة بجميع المسابقات.

وبحسب موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن نابولي على استعداد للاستماع إلى عروض كفارا، دون وجود نية للبيع هذا الصيف.



وأوضح التقرير أن نابولي منفتح على سماع العروض المقدمة لكفارا، رغم نيته المسبقة رفضها جميعا، لكنه ببساطة يرغب في معرفة كم وصل سعره في السوق.

ويقدر نابولي القيمة السوقية لكفارا حاليا، ما بين 90 إلى 100 مليون يورو.

واقترب نابولي من تحقيق لقب الدوري الإيطالي، لأول مرة منذ عام 1990.

