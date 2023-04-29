انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية يلتقي خامنئي.. الأخير يؤكد على دعم إيران للعراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب رشيد ورد لـ الخليج 365، أن رئيس الجمهورية "التقى اليوم، في العاصمة الإيرانية طهران، المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي، وجرى استعراض علاقات الصداقة الراسخة والقائمة بين البلدين".وأكد الرئيس "أهمية تعزيزها وتقويتها وبما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الجارين".

بدوره، أكد خامنئي "حرص الجمهورية الإسلامية على دعمها الدائم للعراق ووقوفها إلى جانبه تحقيقاً للاستقرار في المنطقة على الصعد الأمنية والسياسية والاقتصادية".

كما تمت، بحسب البيان، "مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل".

