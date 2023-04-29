انت الان تتابع خبر لأسباب امنية.. إيقاف عمليات اجلاء المواطنين من السودان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان "انتهاء عمليات الإجلاء من قاعدة وادي سيدنا، نظراً للعديد من الاعتبارات، منها الاعتبار الأمني".

وأوضحت أن "على المتواجدين حالياً في القاعدة مغادرتها في أقرب فرصة متاحة والتوجه إلى إحدى نقاط التجمع والإجلاء المشار إليها (وهي القنصلية العامة لمصر في بورتسودان، ومعبر قسطل - إجلاء بري، ومعبر أرقين - إجلاء بري)، مع التأكيد على أهمية عدم الالتفات إلى أية دعوات بخلاف ذلك".



من جهتها حذرت السفارة الأميركية في الخرطوم مواطنيها من التوجه لمطار وادي سيدنا بسبب "التهديد بتصاعد العنف في المطار وفي محيطه".

بدورها أعلنت الحكومة البريطانية في بيان، :"إيقاف عمليات الإجلاء في مطار وادي سيدنا ابتداء من اليوم، لافتة إلى أنه "لن يكون هناك المزيد من الرحلات الجوية من المطار".

يأتي ذلك فيما تجددت الاشتباكات بالخرطوم في وقت سابق السبت بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع رغم الهدنة المعلنة.

