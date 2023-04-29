انت الان تتابع خبر مقرب من الصدر يعلن عن "وثيقة تأريخية" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر العراقي في بيان ورد لـ الخليج 365، "وثيقة تاريخية بيراع وخط قائدي السيد مقتدى الصدر خطها في يوم الثامن من شوال ١٤٤٤، ليتم توزيعها من قبل لجنة مختصة عن طريق المكتب الخاص ثم التوقيع والبصمة عليها الى ما قبل الذكرى السنوية لاستشهاد مرجعنا الحبيب للنظر فيما يلي باستصدار قرار آخر يترتب على هذه الوثيقة".وأضاف، "فنرجو من الجميع التعاون والإنضباط والمركزية وعدم التفرد والتشتت في توقيعها فهناك جهة خاصة ستجمعها لإيصالها الى سماحته بالمباشر".

وأتم: "فانتظروا إني معكم من المنتظرين وكفاكم أذى لقائدكم مع كل إحترامي للمطيعين والمخلصين".

