انت الان تتابع خبر بوقت قياسي.. كشف جريمة قتل والقبض على الجناة في نينوى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تمكنت قيادة شرطة محافظة نينوى من خلال مديرية شرطة المحلبية (مركز شرطة اسكي موصل) وبالتعاون والتنسيق مع اللواء ٩٢ التابع لقيادة الفرقة السادسة عشر في الجيش العراقي وبعد جمع المعلومات والبحث والتحري، من كشف جريمة قتل أحد المواطنين والقبض على مرتكبيها وهما متهمان اثنان".



وأضافت: "حيث نفذ المتهمان جريمة القتل بحق المجني عليه بواسطة مسدس في الشارع العام بالقرب من قرية الزنازل غربي مدينة الموصل بسبب خلافات وثأر عشائري ، وضبط بحوزتهما العجلة التي كانا يستقلانها مع مسدس وسبع إطلاقات نارية وآلة جارحة، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وتوقيفهما وفق المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات".

