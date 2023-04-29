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بنزيما وليفاندوفسكي.. صراع لحصد لقب هداف الدوري الاسباني

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-454557-638183866108661625.png

2023-04-29 | 19:35

بنزيما وليفاندوفسكي.. صراع لحصد لقب هداف الدوري الاسباني

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سجل الفرنسي كريم بنزيما، نجم ، "هاتريك" لفريقه في شباك ألميريا، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، ضمن منافسات الأسبوع الـ32 للدوري الإسباني.
وجاءت أهداف بنزيما في الدقائق 5 و17 و72 (ركلة جزاء).

ورفع بنزيما رصيده من الأهداف إلى 17 هدفا في المركز الثاني بجدول ترتيب هدافي ، خلف المتصدر البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم ، برصيد 18 هدفا، ويأتي في المركز الثالث إنيس أونال، نجم خيتافي، برصيد 13 هدفا.


ورفع بنزيما رصيده إلى 236 هدفًا في الدوري الإسباني ليتخطى هوغو سانشيز صاحب الـ 234 هدفًا، في قائمة أفضل هدافي الدوري الإسباني في التاريخ التي يتصدرها الأرجنتيني ليونيل برصيد 474 هدفًا، ثم برصيد 311 هدفًا.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني، برصيد 65 نقطة، بفارق 11 نقطة عن المتصدر برشلونة، بينما يأتي ألميريا في المركز السادس عشر برصيد 33 نقطة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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