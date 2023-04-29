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السعودية تجلي اول مجموعة إيرانيين من السودان

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بغداد - ياسين صفوان - وقال أرقوى في تصريحات صحفية، انه "وصول 65 إيرانيا إلى مدينة جدة السعودية، ويعد الإيرانيين الـ 65 هم أوّل مجموعة إيرانيين تنقلهم المملكة منذ بدء عمليات الإجلاء".

ونظّمت الرياض عمليات إجلاء عدة من السودان شملت حتى الآن نحو خمسة آلاف شخص هم سعوديون ومواطنون يحملون أكثر من 96 جنسية، بحسب وزارة الخارجية السعودية.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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