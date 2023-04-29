أردوغان يكشف تطورات حالته الصحية بعد الوعكة الأخيرة

ياسر رشاد - القاهرة -

كشف الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، تطورات حالته الصحية بعد الوعكة الأخيرة التي ألمت به بشكل مُفاجئ أثناء إجراء مُقابلة مع صحفيين أتراك وشعر حينها بآلام في المعدة، مُؤكدًا أنه "يشعر بتحسن كبير".

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم السبت، أدلى أردوغان بتصريح خلال عرض سيارة كهربائية تم تجميعها محليًا، وهي تعتبر أول فعالية عامة يُظهر فيها شخصيًا مُنذ 26 أبريل.

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وقال أردوغان ردًا على سؤال من صحفية تركية من "سي إن إن": "الحمد لله، أفضل بكثير".

هذا وخلال هذه المُقابلة التي تمت على عُجالة، كان الرئيس التركي جالسًا في المقعد الأمامي للسيارة الكهربائية TOGG، عندما كان يقودها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

يُشار إلى أن المقابلة السابقة مع أردوغان كانت قد بدأت في وقت مُتأخر من مساء الثلاثاء

الماضي والتي أوقفت البث المباشر بشكل مُفاجئ عندما بدأ الصحفي بطرح سؤال حول التعديلات الوزارية المستقبلية، وقد أثار هذا التوقف ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وصرح أردوغان عندما عاد البث المباشر: "أتمنى لكم الصحة، بالأمس واليوم كان هناك الكثير من العمل في الحملة، لذلك أُصبت بالتهاب في المعدة، حتى أنني فكرت في إلغاء البرنامج، ولكننا وعدنا وجئنا، أعتذر لكم ولمشاهدينا".

وفي وقت سابق، وعد الرئيس التركي، "أردوغان"، مواطنيه بتوفير النفط الكافي قريبًا، مُؤكدًا أن "الأيام التي سيكون لدى بلاده فيها ما يكفي من النفط لتلبية احتياجاتها "ليست بعيدة".