روسيا تُسقط طائرة مسيرة أمريكية الصُنع في إنرجودار

ياسر رشاد - القاهرة -

تمكنت "أنظمة الدفاع الجوي الروسية" من إسقاط طائرة مسيرة أمريكية الصُنع في "منطقة إنرجودار"، لتواجدها بالقُرب من محطة زابوروجيا النووية، كون الطائرة تستخدم للاستطلاع والتحضير لأعمال تخريبية.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم السبت، قال مُمثل أجهزة إنفاذ القانون الروسية للصحفيين: "رصدت وحدات الجيش الروسي المُرابطة في محور زابوروجي طائرة مسيرة مُعادية ضمن المجال الجوي لمنطقة المسؤولية".

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وأضاف: "اتخذ الجيش الروسي التدابير اللازمة لإسقاطها".

وتابع قائلاً: تبين أن الطائرة المسيرة التي تم إسقاطها هي طائرة استطلاع من طراز "كوانتيكس

ريكون" من إنتاج شركة "إيروفيرونمنت" الأمريكية.

وعند دراستها، تبين أنها قادرة على جمع البيانات آليا، وبإمكانها استطلاع المنطقة بمفردها دون تدخل مباشر من المشغل.

من ناحية أخرى، وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، أن قواتها قتلت نحو 470 جُنديًا أوكرانيًا على خمسة محاور قتال أساسية، وأسقطت 38 طائرة بدون طيار للعدو في مناطق مُتفرقة خلال اليوم الماضي.