نيجيريا.. مسلحون يطلقون سراح 74 طفلاً بعد دفع فدية

ياسر رشاد - القاهرة - أطلقت مجموعة إجرامية فى نيجيريا سراح 74 طفلاً، من بين نحو 80 طفل خطفوهم هذا الشهر فى ولاية زامفارا بشمال غرب البلاد بعد دفع أهاليهم فدية، فيما ما زال 11 شخصًا محتجزين.

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قال الآباء ورئيس قرية ،اليوم السبت، إن مسلحين في نيجيريا أطلقوا سراح 74 طفلا من بين أكثر من 80 شخصا اختطفوا في وقت سابق هذا الشهر في ولاية زامفارا الشمالية الغربية بعد دفع فدية، بحسب وكالة "رويترز".

وهاجمت عصابات من المسلحين مئات المجتمعات المحلية في شمال غرب نيجيريا في السنوات الأخيرة.

وصرح أثنان من أولياء لأمور من قرية وادزاماي في زامفارا لـ "رويترز" إنهما دفعا 20 ألف نيرة (43.50 دولارًا) لكل منهما ، وكان أطفالهما من بين الذين أطلق

سراحهم أمس يوم الجمعة.

وقال زعيم قرية في وادزاماي إن 11 شخصا ما زالوا محتجزين لكن اثنين قتلا أثناء محاولتهما الفرار من خاطفيهما.

ورفض متحدث باسم الشرطة باسم زامفارا التعليق على الفور.

وغالبًا ما يحتفظ الخاطفون في نيجيريا بضحاياهم لأشهر في الغابة إذا لم يتم دفع فدية ويطالبون القرويين أيضًا بدفع رسوم الحماية للسماح لهم بزراعة محاصيلهم وحصادها.

وأفاد مسؤول قروي في وادزاماي بأن 11 شخصاً ما زالوا مخطوفين، وإن اثنين لقيا حتفهما في أثناء محاولة الفرار من الخاطفين.

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