جوجل يحتفي بذكرى ميلاد الفنان آلان ريكمان

ياسر رشاد - القاهرة - احتفل محرك البحث الشهير "جوجل"، بذكري ميلاد الفنان ألان ريكمان الـ 76 بطل سلسلة هاري بوتر.

جوجل يغير وجهته احتفالًا بـ"يوم الأرض العالمي"

ألان ريكمان (بالإنجليزية: Alan Rickman) هو ممثل ومخرج بريطاني، ولد في الحادي عشر من فبراير عام 1946 في لندن، وتوفي في الرابع عشر من يناير عام 2016.

بدأ ريكمان مسيرته الفنية كممثل مسرحي في عام 1974، وشارك في العديد من الأعمال الدرامية والكوميدية التلفزيونية والسينمائية، قبل أن يحصل على دوره الأشهر في فيلم "Die Hard" عام 1988، حيث قام بتجسيد دور الشرير "هانز غروبر"، وحقق نجاحًا كبيرًا بفضل هذا الدور.

ومن أشهر أعمال ريكمان السينمائية، فيلم "Robin Hood: Prince of Thieves" عام 1991، حيث قام بتجسيد دور الشرير "شيريف نوتنجهام"، وحقق نجاحًا كبيرًا في هذا الفيلم أيضًا.

وفي عام 1995، حقق ريكمان نجاحًا كبيرًا في فيلم "Sense and Sensibility"، حيث قام بتجسيد دور "كولونيل براندون"، وحظي الفيلم بإشادة النقاد والجمهور على حد سواء، وتم ترشيح ريكمان لجائزة الأوسكار

عن هذا الدور.

وعلى الرغم من أن ريكمان اشتهر بتجسيده لأدوار الشر، إلا أنه قام أيضًا بتجسيد دور البطولة في فيلم "Truly، Madly، Deeply" عام 1990، وحظي الفيلم بإشادة النقاد.

وفي عام 1996، قام ريكمان بتجسيد دور "سيفروس سنيب" في فيلم "Harry Potter and the Philosopher's Stone"، وظهر في سلسلة أفلام هاري بوتر حتى عام 2011، حيث قام بتجسيد دور الشخصية الشريرة "سيفروس سنيب"، وحظيت هذه السلسلة بشعبية واسعة حول العالم.

بالإضافة إلى أدواره في السينما، قام ريكمان أيضًا بتجسيد دورات مسرحية مهمة، وحصل على العديد من الجوائز والتكريمات على مدار مسيرته الفنية، ويعتبر وفاته خسارة كبيرة للسينما والفن العالمي.