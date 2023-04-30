السودان.. فيديو يوثق هروب النزلاء من سجن كوبر

ياسر رشاد - القاهرة - ظهر في مقطع فيديو ما قيل إنه هروب للسجناء من سجن كوبر في السودان على أثر المواجهات الدامية التي تشهدها البلاد منذ أيام، وفق ما نشرت روسيا اليوم.

معلومات عن سجن كوبر في السودان عقب الهجوم عليه

وقبل أيام قليلة، أفادت مواقع سودانية بفرار عدد كبير من النزلاء من السجن الذي يقع شمالي العاصمة الخرطوم.

وأكدت حينها أن الهجوم المتكرر والاشتباكات حول

سجن كوبر أدّى لإطلاق سراح العديد من السجناء مشيرة إلى أن السجناء السياسيين ما زالوا قيد الاحتجاز.

وقد شهدت سجون أخرى حوادث مشابهة مع استمرار المواجهات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني.