بعد الازمة الاخيرة.. الهلال الأحمر المصري يكشف سبل دعم السودانيين في أزمتهم.. كافة التفاصيل

عقب الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إن هناك تواصل مستمر مع الهلال الأحمر السوداني بعد تأزم الوضع في السودان، معلقا: "بعد 48 ساعة كنا في أرقين لمتابعة الوضع".



وأشار الناظر، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنهم كانوا جاهزين لاستقبال المصريين والسودانيين وجنسيات أخرى، ويقدمون الخدمة بكرامة لكل القادمين، لافتا إلى أن كافة الخدمات التي يقدمونها مجانية من جمهورية مصر العربية لكل عابر.

وأضاف أنهم نسقوا الوضع لعودة اثنين من المصؤيين مصابين من السودان، موضحا أن أحد الحالتين بسيطة والحالة الأخرى ستحتاج لتدخل جراحي وعلاج طبيعي.