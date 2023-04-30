شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخارجية البريطانية تصدر بيانا جديدا بشأن مواطنيها في السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي -

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، إجلاء 1888 شخصا من السودان، مؤكدة أن الرحلة الأخيرة ستغادر بعد قليل، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز عربية.

وأعلنت بريطانيا، السبت، تسيير آخر رحلات إجلاء جوية من السودان، التى تشهد اضطرابات في الوقت الحالي.



وقالت وزارة الخارجية البريطانية - حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" - إنه "بإمكان أطباء هيئة الخدمات الصحية البريطانية الآن في السودان اللحاق برحلات الإجلاء الجوية خارج البلاد"، لافتة إلى أن الرحلات السابقة تمثل نهاية لعملية إجلاء ناجحة لـ1573 شخصا حتى الآن.

وأشارت إلى أنها تجري ختام لعمليات الإجلاء نظرا لـ "انخفاض الطلب على المقاعد"، مضيفة أن المملكة المتحدة أقامت "وجودا قنصليا محدودا" في مدينة بورتسودان، لإبلاغ الرعايا البريطانيين بالخيارات المتاحة للمغادرة.

وتوجد فرصة في الوقت الحالي أمام الرعايا البريطانيين وأطباء هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، الذين يأملون في مغادرة السودان، حتى منتصف النهار (أي حتى الساعة 11:00 بالتوقيت الصيفي البريطاني) للوصول إلى مطار "وادي سيدنا" الجوي، حيث تغادر الرحلة الأخيرة الساعة 18:00 (بالتوقيت الصيفي البريطاني)، السبت.