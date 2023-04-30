شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإعلامي المصري عمرو أديب عن دعم السودانيين: مصر طول عمرها بتعرف تكسر اللقمة وتقف مع الناس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اكد الإعلامي المصري عمرو أديب، أن الإرادة والإدارة المصرية بينهم توافق بشأن مساعدة الإشقاء في السودان، حيث قرار الإدارة المصرية هو الوقوف بجانب الأشقاء في السودان القادمين إلى مصر.

وأشار أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن هناك قلة كتاباتهم ليست جيدة تجاه الأشقاء في السودان، وهناك رد من الطرف الأخر، معلقا: "نحن في أزمة طاحنة ولا وقت لهذا الكلام، بتتكلموا في إيه".

وأضاف، "مصر طول عمرها بتعرف تكسر اللقمة وتقف جمب الناس، وتشاركهم.. النبي وصى على سابع جار، والسودان جارك وعمقك وتاريخ واحد".