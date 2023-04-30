الليغا الإسبانية.. بنزيما يحقق رقماً قياسياً ويلاحق ميسي ورونالدو

الخليج 365 – رياضة

سجل الفرنسي كريم بنزيما، ثلاثية "هاتريك" في شباك ألميريا، خلال مواجهة الفريقين، ضمن منافسات الجولة 32 من الليجا والتي انتهت لصالح المرنغي باربعة اهداف لهدفين.

