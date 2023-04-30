انت الان تتابع خبر الليغا الإسبانية.. بنزيما يحقق رقماً قياسياً ويلاحق ميسي ورونالدو والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-454576-638184290446778744.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-04-30 | 07:22
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الخليج 365 – رياضة
سجل الفرنسي كريم بنزيما، ثلاثية "هاتريك" في شباك ألميريا، خلال مواجهة الفريقين، ضمن منافسات الجولة 32 من الليجا والتي انتهت لصالح المرنغي باربعة اهداف لهدفين.
سجل الفرنسي كريم بنزيما، ثلاثية "هاتريك" في شباك ألميريا، خلال مواجهة الفريقين، ضمن منافسات الجولة 32 من الليجا والتي انتهت لصالح المرنغي باربعة اهداف لهدفين.
ورفع بنزيما رصيده إلى 236 هدفا في الليجا.
ويعتلي ليونيل ميسي صدارة الهدافين برصيد 474 هدفا، ويأتي ثانيا كريستيانو رونالدو 311 هدفا، وثالثا تيلمو زارا بـ252 هدفا.
وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن بنزيما تخطى رقم هوجو سانشيز (234 هدفا)، ليصبح رابع الهدافين التاريخيين في بطولة الليجا.
ويعتلي ليونيل ميسي صدارة الهدافين برصيد 474 هدفا، ويأتي ثانيا كريستيانو رونالدو 311 هدفا، وثالثا تيلمو زارا بـ252 هدفا.
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