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الليغا الإسبانية.. بنزيما يحقق رقماً قياسياً ويلاحق ميسي ورونالدو

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2023-04-30 | 07:22

الليغا الإسبانية.. بنزيما يحقق رقماً قياسياً ويلاحق ميسي ورونالدو

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الخليج 365 – رياضة

سجل الفرنسي كريم بنزيما، ثلاثية "هاتريك" في شباك ألميريا، خلال مواجهة الفريقين، ضمن منافسات الجولة 32 من الليجا والتي انتهت لصالح المرنغي باربعة اهداف لهدفين.

ورفع بنزيما رصيده إلى 236 هدفا في الليجا.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن بنزيما تخطى رقم هوجو سانشيز (234 هدفا)، ليصبح رابع الهدافين التاريخيين في بطولة الليجا.

ويعتلي ليونيل ميسي صدارة الهدافين برصيد 474 هدفا، ويأتي ثانيا 311 هدفا، وثالثا تيلمو زارا بـ252 هدفا.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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