بعد الأحداث.. آخر الجهود الدولية والعربية لتهدئة الأوضاع في السودان

تسعي الدول في أنحاء العالم العربي والغربي إلي تهدئة الأوضاع في السودان وذلك بعد اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

البرلمان العربي



دعا رئيس البرلمان العربي عادل عبدالرحمن العسومي المسؤولين في السودان إلى التوافق والعمل على إنهاء الأزمة الحالية بالبلاد، مؤكدًا حرص البرلمان العربي على تحقيق الاستقرار والأمان في السودان.



وقال العسومي في تصريحات صحفية اليوم عقب اجتماعات اللجان النوعية للبرلمان العربي التي عُقِدَت للتحضير للجلسة العامة للبرلمان المقررة غدًا: إن البرلمان العربي يدعم أي توجه في مصلحة السودان ويخفف من حدة هذه الأزمة، وتجنيب البلاد آثار هذا التصعيد الخطير، معربًا عن تمنياته أن يعيش الشعب السوداني بأمن وأمان.



وأشار العسومي إلى أهمية إحداث توافق بين المسؤولين القائمين على الوضع في السودان لما فيه مصلحة البلاد وشعبها، لافتًا الانتباه إلى أن اللجنة السياسية في البرلمان العربي ناقشت اليوم تطورات الأوضاع في السودان ورفعت تقريرًا إلى جلسة البرلمان العربي المقررة غدًا.



مصر وجنوب السودان

تلقى سامح شكري وزير الخارجية اتصالًا هاتفيًا مع "دينج داو" القائم بأعمال وزير خارجية جنوب السودان للتشاور بشأن الأزمة الراهنة في السودان.



وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الإتصال تضمن استعراض الجهود التي يقوم بها الجانبان من أجل تعزيز ودعم التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في السودان، تأسيسًا على المبادرة المصرية/ الجنوب سودانية التي تم الإتفاق عليها خلال الاتصال الذي جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس سلفا كير في 16 أبريل الجاري

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن الوزير سامح شكري أكد خلال الاتصال على كون مصر وجنوب السودان من أكثر الدول تأثرًا بالنزاع الجاري في السودان، لا سيما في ظل وجود حدود مشتركة كبيرة تجمع بين الدولتين ودولة السودان، مؤكدًا على أن مصلحة الشعب السوداني الشقيق تظل هي الشاغل الأساسي والهدف من وراء جهود البلدين. هذا، وتم الاتفاق في نهاية الاتصال على تكثيف التواصل والتنسيق بين الجانبين خلال الفترة القادمة.



منظمة التعاون الإسلامي



بحث معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، خلال اتصال هاتفي أمس، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في السودان فولكر بيرتيس، التطورات في السودان وأهمية المنطقة المجاورة للإطار.

وشدد الجانبان خلال الاتصال على استمرار الهدنة لإطلاق النار واستئناف الحوار والتفاوض