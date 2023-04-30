الإعلامي المصري أحمد موسى: الرئيس السيسي يتابع لحظيًا عمليات إجلاء المصريين من السودان

قال الإعلامي المصري أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع لحظيًا عمليات إجلاء المصريين من السودان، مشيرًا إلى أن هناك ترتيب كان يحدث في مصر لتطبيق سيناريو مشابه للوضع في السودان عام 2013.



وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" السبت، “ولكن بفضل القائد العظيم الرئيس السيسي وانحيازه لإرادة المصريين في ثورة 30 يونيو لتكرار سيناريو السودان في مصر".

وتابع "كل فترة نجد محاولات لضرب استقرار القوات المسلحة بهدف إسقاط الدولة، ولا يوجد استقرار في أي دولة مع وجود جيشين لها ولا بد أن يكون جيش واحد.

ولفت إلى أن الشعوب المستقرة تتأثر فورًا عندما يحدث لجيشها أي هزة، موضحًا أن هناك معاناة كبيرة تواجه الأشقاء في السودان وأنفقوا مئات الدولارات للوصول إلى مصر التي أعدت خلية أزمة على مدار الساعة لمتابعة الأوضاع في السودان.

وخلال الحلقة اصطحب موسى، طفل سوداني واستمتع إلى أحلامه في المستقبل، حيث تمنى الطفل أن يكون ضابطا في المستقبل، منوهًا إلى أن أي دولة يتعرض جيشها لهزة لن تعود مرة أخرى، والتاريخ الماضي والحاضر يؤكد فناء الدول بعد انهيار جيوشها.



وفي سياق آخر حذر موسى، من الانسياق وراء من يحاول الوقيعة بين الشعوب أو إحداث فتنة بين مصر والسودان، مؤكدا أن هناك محاولات من البعض للإساءة للعلاقات بين شعبي البلدين.

وأشار إلى أن ميناء قسطل البري على الحدود المصرية السودانية يستقبل شاحنات وبضائع ومواطنين للدخول إلى مصر، ويعمل على مدار الساعة لاستقبال المواطنين القادمين من السودان.

وأكد أن مصر ترحب بالمواطنين من دول العالم لأنها بلد الأمن والأمان، ومؤسسات الدولة قوية وقادرة على مواجهة أي أزمات ومستعدة بإجراءات قوية لاستقبال الأشقاء من السودان وغيرهم، وسيظل باب مصر مفتوحا أمام الأشقاء من الدول العربية وكافة شعوب العالم.

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