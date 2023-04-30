انت الان تتابع خبر فايرز وبيونتيك تقدمان اقتراحاً جديداً يخص جرعات كورونا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت صحيفة فايننشال تايمز، أن الاقتراح الجديد لشركتي الأدوية فايزر وبيونتيك لدى الاتحاد الأوروبي يتضمن بندًا بدفع الدول الأعضاء نصف السعر، بما يعادل نحو عشرة يورو (11 دولارًا)، مقابل كل جرعة من جرعات كوفيد-19 الملغاة البالغ عددها سبعين مليونًا.ونقل التقرير عن أشخاص مطلعين على المفاوضات قولهم إن "العقد المعدل سيسمح للاتحاد الأوروبي بالترقية إلى لقاحات أحدث مصممة لأي متحورات مستقبلية لكوفيد-19".

وبات عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، في الواقع طريقة أقل موثوقية لتتبّع انتشار الفيروس في المجتمع مع تحول الناس إلى إجراء الفحوص المنزلية وعدم الإبلاغ عن العدوى إلى السلطات الصحية.

وحاليًا، تمتلك 97% من المقاطعات والأقاليم في الولايات المتحدة الامريكية مستوى منخفضًا من فيروس "كوفيد-19" في المجتمع، و79 مقاطعة في مستوى معتدل، و15 مقاطعة أو منطقة فقط تسجل مستوى مرتفعًا من انتشار الفيروس.

وتراجع عدد حالات "كوفيد-19" الأسبوعية بشكل ثابت منذ يناير/ كانون الثاني الماضي. وتم الإبلاغ عن أكثر من 88 ألف حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، و1052 حالة وفاة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وفقًا لبيانات مراكز مكافحة الأمراض.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت، انخفاضَ الوفيات بفيروس كورونا، منذ بداية العام الحالي بنسبة 95 بالمئة، وهي الأعلى منذ أول ظهور له.

وقال رئيس المنظمة العالمية إن الانخفاضَ المستمر في الوَفيات يُعد أمرا مُشجعا، لكنه أشار، في الوقت نفسه، إلى أن فيروس كورونا لا يزال موجودا.

