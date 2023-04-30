شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجامعة العربية تؤكد أن الدول الأعضاء حريصة على تهدئة الوضع في السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن مصلحة السودان يجب أن تكون لها الكلمة العليا، سواء من هم على المكون العسكري أو ممثلي المكون المدني.



وناشد زكي خلال برنامج «حقائق وأسرار» الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري على قناة صدى البلد، أنّ يكون الجميع على قدر المأمول منهم لوضع السودان فوق المصلحة الخاصة، لافتا إلى أن هذا وضعا داخليا للسودان، لكن الجميع يتحدث حرصا على مصلحة السودان، باعتبارها أحد الدول الأشقاء.

وأضاف السفير حسام زكي أن السفارة السودانية في مصر طلبت لقاء ممثل عن مجلس السيادة السوداني مع الأمين العام للجامعة العربية؛ لمناقشة الوضع الجاري في السودان والحلول التي يمكن أن توضع لوقف القتال.

ولفت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية إلى أن الدول الأعضاء حريصة على تهدئة الوضع في السودان، منوها إنه لا توجد إمكانات للقيام بعمليات إغاثة؛ نتيجة العمليات العسكرية في الخرطوم وغيرها، وسيتم إحالة الملف الإنساني للدول الأعضاء.