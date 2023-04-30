شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على جهود مصر لاستقبال اللاجئين ورعايا الدول الأخرى العائدين من السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تتواصل عمليات القتال داخل السودان الشقيق على الرغم من الهدنة الإنسانية التي تم الاتفاق عليها بين طرفي النزاع، وهما الجيش الوطني السوداني وميلشيا الدعم السريع، فيما تستمر الدعوات المتكررة لوقف العمليات والانخراط في مفاوضات مباشرة وسريعة لإنهاء الأزمة بالبلاد.



من جانبها تواصل مصر جهودها من أجل الوساطة والتهدئة بين الطرفين، بجانب جهودها لإجلاء مواطنيها من مناطق النزاع، إضافة لاستقبال مواطني ورعايا الدول الأخرى، الذين قرروا مغادرة السودان على خلفية الأحداث السياسية المتوترة.

وكانت وزارة الخارجية المصرية أعلنت، عن استقبال 16 ألف شخص من المواطنين غير المصريين عبر المنافذ الحدودية مع السودان حتى الآن.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد أبو زيد، بأن الجهود المصرية لتسهيل عبور النازحين من الأراضي السودانية خلال الأيام القليلة الماضية أسفرت عن نجاح تسهيل عبور أكثر من 16 ألف مواطن من غير المصريين إلى داخل جمهورية مصر.



وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن "أعداد العابرين من الأشقاء السودانيين تجاوزت 14 ألف مواطن، كما بلغ عدد العابرين إلى مصر ما يزيد عن ألفي مواطن أجنبي من 50 دولة و6 منظمات دولية".

وأضاف بيان الوزارة، "تستمر الجهود المصرية على مدار الساعة في تسهيل استقبال المواطنين الفارين من الاشتباكات العسكرية في السودان، والعمل على تخفيف معاناتهم الناجمة عنها وتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة لهم".

وتستمر خطة إجلاء المواطنين من الأراضي السودانية، كما أعلنت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تشرف على تنفيذها لجنة وطنية مشكلة من جميع الأجهزة والمؤسسات المعنية بالدولة حرصًا على سلامة أبنائنا، من خلال تنفيذ جسر جوى نفذ 23 طلعة جوية، إضافة لاستقبال المئات عبر المنافذ البرية، وتوفير عشرات الحافلات لنقلهم، ليصل إجمالي المواطنين الذين تم إجلاؤهم منذ بداية الأزمة إلي الأيام القليلة الماضية 5327 مواطنًا عبر المنافذ الجوية والبرية.

وقالت سها جندى، وزيرة الهجرة، إن الوزارة حريصة على متابعة الأزمة على مدار الساعة، مشيرة إلى أن هناك نحو 10 طائرات أجلت المصريين من وادى سيدنا، على مدار 3 أيام، إضافة للطائرات التي تجلى المواطنين من بورتسودان، ودنقلة.

وتواصل السفارة المصرية في الخرطوم وكل من قنصليات مصر في الخرطوم وبورسودان والمكتب القنصلي في وادي حلفا، يواصلون جهودهم على مدار الساعة فى عملية إجلاء المواطنين، حيث وصل عدد من تم إجلاؤهم حتى الآن 1539 مواطنا، حسب أحدث بيان صادر عن السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية.

وأعلن نيكوس ديندياس، وزير الخارجية اليوناني، أن بلاده تقوم بالتنسيق مع مصر لإجلاء المواطنين اليونانيين والقبارصة من السودان.

ومن جهته تلقى وزير الخارجية سامح شكري سلسلة اتصالات هاتفية من نظيره اليوناني حول تطورات الوضع في السودان، وملفات التعاون بين مصر واليونان.



في سياق متصل، كشفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، إجلاء جميع مواطنيها الذين طلبوا مغادرة السودان، بالتنسيق مع جمهورية مصر العربية، داعية إلى إنهاء الأزمة في السودان وضرورة بدء مفاوضات لإنهاء الأزمة الراهنة.

من جانبه ذكر وزير الخارجية الإيطالي، أنه يجري إجلاء نحو 140 مواطنا إيطاليا من السودان، فضلا عن نحو 60 شخصا من دول أخرى.

وفي الوقت ذاته شكر رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، مصر على جهودها المبذولة لمساعدة بلاده في إجلاء الرعايا الباكستانيين من السودان، وأصدر مكتب رئيس الوزراء الباكستاني بيانًا، يشرح خطة الطوارئ الحكومية الموجودة من أجل تحقيق الإجلاء الآمن لمواطني باكستان بعد تطورات الوضع في السودان.

وأكدت السلطات الأوكرانية اتخاذ خطوات لإجلاء رعاياها من السودان، في الوقت الذي تستمر فيه الأزمة الأوكرانية الروسية للشهر الرابع عشر.

كما أن وزارة الخارجية وسفارة أوكرانيا في مصر ووكالات أخرى عملت على إجراءات فعالة لإجلاء الأوكرانيين الذين وجدوا أنفسهم في منطقة الاشتباكات بالسودان، كما تم التنسيق والعمل على إجلاء مواطنين من جورجيا وبيرو في نفس عملية إجلاء المواطنين الأوكرانيين.

وأوضح أوليج نيكولينكو، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، في منشور على صفحته بموقع فيسبوك، أنه تم العمل على إجلاء نحو 138 مواطنا من السودان، بينهم 35 سيدة و12 طفلًا.

وأجلت قوات خاصة أمريكية جميع الموظفين الحكوميين الأمريكيين وعائلاتهم، إلى جانب عدد قليل من الدبلوماسيين من بعض الدول الأخرى، من سفارتها بالخرطوم باستخدام طائرات هليكوبتر أقلعت من قاعدة في جيبوتي وتزودت بالوقود في إثيوبيا، ولم تتعرض تلك الطائرات لأي إطلاق نار أثناء الإجلاء.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إن القوات المسلحة البريطانية نفذت عملية إجلاء معقدة وسريعة لجميع الموظفين الدبلوماسيين وعائلاتهم من السودان.

وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، إجلاء 388 شخصا من العاصمة السودانية الخرطوم، إلى جيبوتي، وسط أعمال عنف تشهدها البلاد وخلفت أكثر من 420 قتيلا و3700 مصاب.

وقالت الهند إنها أرسلت سفينة تابعة للقوات البحرية إلى بورتسودان وطائرتين عسكريتين إلى جدة في إطار استعداداتها، ونصحت مواطنيها بتفادي المخاطر غير الضرورية.

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، تبلغها من سفيرة لبنان في السودان إجلاء 52 شخصا، من مدينة بورتسودان السودانية على متن سفينة للبحرية الملكية السعودية.