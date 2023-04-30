انت الان تتابع خبر قرار قضائي يلزم شركة كورك بدفع ما يقارب الـ800 مليون دولار للدولة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المؤيد في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "تم كسب قرار قضائي لصالح الهيئة بات وملزم لشركة كورك تيليكوم للاتصالات بدفع 800 مليون دولار لخزينة الدولة العراقية".

وأكد: "بمتابعة جادة وحثيثة من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تمكنت الهيئة من حسم ملف النزاع القضائي مع شركة كورك تليكوم، وإلزامها بدفع ما يقرب من 800 مليون دولار لصالح الدولة العراقية كبدل للتراخيص والترددات المستخدمة من قبل الشركة وغيرها من المستحقات والمتعثرة بدفعها منذ سنوات".



وحذر من أن "الهيئة ستلجأ إلى إجراءات قانونية أخرى في حال تعثر الشركة بتطبيق القرارات القضائية أو عدم دفع الالتزامات المالية المترتبة بذمتها".

وأوضح رئيس هيئة الاتصالات: "في الوقت الذي تشكر فيه الهيئة مجلس القضاء الأعلى الذي أنصفها في نزاعها القانوني الذي يهدف إلى حماية حقوق المستخدمين، فإنها تؤكد استمرارها برصد أي ممارسات مخالفة من قبل شركات الهاتف النقال التي تتعارض مع بنود الرخصة أو تعثرها في تسديد المستحقات المالية المترتبة بذمتها".

وأشار رئيس هيئة الإعلام إلى أن "استحصال هذا القرار يأتي في سياق حسم العديد من الملفات المعقدة والمتراكمة منذ سنوات والتي يجري العمل على متابعتها من قبل الإدارة الجديدة للهيئة بالتنسيق مع مجلس المفوضين وبدعم وبإشراف مباشر من رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني".