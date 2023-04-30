انت الان تتابع خبر عربي الجنسية عمره 15 عاماً.. الأمين جمال يدخل تاريخ برشلونة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسجل أندريس كريستنسن وروبرت ليفاندوفسكي ورافينيا أهدافاً في فوز برشلونة الساحق 4-صفر على عشرة من لاعبي ريال بيتيس ليقترب من لقبه 27 بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

*الأمين جمال يدخل تاريخ برشلونة

وخلال المباراة شارك الأمين جمال في الدقائق العشرة الأخيرة ليصبح أصغر لاعب يدافع عن ألوان برشلونة في الدوري الإسباني على مر التاريخ، بعمر 15 عاماً و290 يوماً.

ويعد جمال من مواهب مدرسة لاماسيا التابعة لنادي برشلونة، وهو مولود في كتالونيا لأب مغربي وأم من غينيا، لكنه لعب لمنتخبات إسبانيا على مستوى الناشئين والشباب.



ويتميز اللاعب الناشئ بقدرته الكبيرة على المراوغة، ويتمتع بحس تهديفي عالٍ أمام المرمى، كما يمكنه اللعب في أكثر من مركز، سواء على اليمين أو كمهاجم رئيسي، أو خلف المهاجمين.

ومع تبقي ست مباريات فقط تعافى برشلونة من هزيمة من رايو فايكانو بوسط الأسبوع ورفع رصيده إلى 79 نقطة موسعاً الفارق إلى 11 نقطة مع ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يحتل بيتيس المركز السادس ولديه 49 نقطة.

فوز برشلونة على بيتيس

افتتح كريستنسن التسجيل في الدقيقة 14 من ضربة رأس بعد تمريرة رافينيا العرضية.

وصارت مهمة برشلونة أسهل بطرد مدافع بيتيس إدغا غونزاليس، الذي نزل بديلاً للمصاب لويز فيليبي في الدقيقة 12 لكنه ترك اللقاء بعد 21 دقيقة لحصوله على الانذار الثاني بسبب العنف.

واستغل أصحاب الضيافة معظم الفرص قبل الاستراحة وهزوا الشباك مرتين في غضون ثلاث دقائق عبر ليفاندوفسكي ورافينيا.

وعزز هداف الدوري ليفاندوفسكي رصيده إلى 19 هدفاً في الموسم من لمسة أولى مباشرة داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة جول كوندي بالدقيقة 36.

وانتظر رافينيا دقائق ليحتفل بثالث أهداف برشلونة بعد تأكيد نظام حكم الفيديو المساعد عقب إلغاء الهدف في البداية بداعي التسلل.

وأكمل برشلونة الرباعية بهدف عكسي من المدافع غيدو رودريغيز أثناء محاولة إبعاد تمريرة أنسو فاتي العرضية.

