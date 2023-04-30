شكرا لقرائتكم خبر عن تفويض هيئة مكتب مجلس النواب فى تحديد موعد مناقشة 4 طلبات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تفويض هيئة مكتب المجلس فى تحديد موعد مناقشة 4 طلبات مناقشة، مقدمة من النواب وهى كالتالى:
1-طلب مقدم من النائبة صفاء جابر عيادة وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من التدخين ومخاطره.
2- طلب مقدم من النائبة صفاء جابر عيادة وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من هجرة الأطباء للعمل بالخارج.
3- طلب مقدم من النائب خالد بدوى وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة التزايد السكانى المطرد
4- طلب مقدم من النائب خالد بدوى وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من تلوث النيل والبحيرات لتحقيق نمو فى الإنتاج السمكي.
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