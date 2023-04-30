تفويض هيئة مكتب مجلس النواب فى تحديد موعد مناقشة 4 طلبات

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تفويض هيئة مكتب المجلس فى تحديد موعد مناقشة 4 طلبات مناقشة، مقدمة من النواب وهى كالتالى:

1-طلب مقدم من النائبة صفاء جابر عيادة وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من التدخين ومخاطره.

2- طلب مقدم من النائبة صفاء جابر عيادة وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من هجرة الأطباء للعمل بالخارج.

3- طلب مقدم من النائب خالد بدوى وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة التزايد السكانى المطرد

4- طلب مقدم من النائب خالد بدوى وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من تلوث النيل والبحيرات لتحقيق نمو فى الإنتاج السمكي.