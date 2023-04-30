رئيس "الشيوخ" مهنئا الرئيس السيسي بعيد العمال: يواصلون العمل ليلا ونهارا

القاهرة - سامية سيد - بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقيه تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة عيد العمال.

جاء نصها:

فخامة السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى

رئيس الجمهورية

تحية طيبة.. وبعد،،

يسعدنى أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسى وبالنيابة عن أعضاء المجلس بأرق التهانى وأطيب الأمنيات بمناسبة ذكرى عيد العمال، تلك المناسبة التى تجسد احترام الدولة وتقديرها لجهود عمال مصر الشرفاء الذين يبذلون الجهد والعرق ويواصلون العمل بسواعدهم ليل نهار فى كافة مواقع العمل والإنتاج لاستكمال مسيرة البناء والتقدم لهذا الوطن الكريم.

وأسال الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة على فخامتكم وعلى عمال مصر الشرفاء بمزيد من التقدم والانجازات،

كما أسأله فى علاه أن يبارك جهودكم لبناء الجمهورية الجديدة، وأن يسدد على طريق الحق والعدل خطاكم.

وكل عام وفخامتكم بخير.