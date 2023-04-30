انت الان تتابع خبر الاكثر بنينوى.. اعتقال 14 مبتزاً في خمس محافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر الجهاز في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "في الوقت الذي نتابع فيه الشكاوى الواردة إليه عبر الخط الساخن المجاني (131) والبريد الإلكتروني [email protected] لا سيما الخاصة بجرائم الإبتزاز الإلكتروني، تمكنت مفارزنا في خمس محافظات بعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة من إلقاء القبض على (14) مبتزاً كانت الحصة الأكبر منها لنينوى".وأضاف: "حيث تم القبض على 5 مبتزين ساوموا ضحاياهم على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل الحصول على مبالغ مالية".

وتابع الجهاز: "وفي محافظات (المثنى، الأنبار، بابل وبغداد) تمكنت مفارزنا من تنفيذ أوامر قبض قضائية صادرة بحق 9 مبتزين منهم من تم استدراجه بكمين محكم قبل الإطاحة به".

وأتم البيان: "جرى إحالة جميع المتهمين بعد تدوين إفاداتهم إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل".