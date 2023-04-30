قصف أوكراني على بريانسك ينهي حياة شخصين

ياسر رشاد - القاهرة - لقى اثنان من المدنيين حتفهما في منطقة بريانسك الروسية مساء السبت، إزاء قصف شنته أوكرانيا استهدف إحدى القرى الواقعة هناك، حسب ما أعلن حاكم محلي.

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وقال الحاكم ألكسندر بوجوماز على تطبيق التراسل تيليجرام "وفقا للمعلومات الأولية، تم تدمير مبنى سكني بالكامل وتضرر منزلان آخران... خدمات الطوارئ تواصل

العمل في مكان الحادث"، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.

لا تعلن أوكرانيا تقريبا مسؤوليتها عن هجمات داخل روسيا وعلى الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا.

وينفي الجانبان استهداف المدنيين في الحرب الأوكرانية منذ 14 شهرا.

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