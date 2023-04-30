حريق ضخم يلتهم بنك السودان المركزي.. شاهد

ياسر رشاد - القاهرة - اندلع حريق ضخم بالمقر الرئيسي لبنك السودان المركزي بالخرطوم، ويأتي ذلك بعد أن شهد فرعي بنك الخرطوم بسوبا شرق والجريف شرق عملية نهب، أمس السبت.

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وفيما تناقلت وسائل إعلام محلية الحادثة وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد نشوب الحريق، لم ترد على الفور أي تفاصيل عن حجم الأضرار التي لحقت بالبنك.

ولدى بنك السودان المركزي 17 فرعا مقسمة في ولايات السودان المختلفة.

وشهدت الأيام الماضيه عمليات سرقه ونهب وتكسير لعدد من البنوك السودانيه، منها حريق جزئي لحق بمقر إدارة بنك الجزيره السوداني الأردني، بالإضافة لسرقة عدد من فروع بنك الخرطوم في عدة مناطق آخرها بنك الخرطوم فرع سوبا.

وبينما لا تزال الاشتباكات قائمة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بالرغم من إعلان طرفي الصراع موافقتهما على تمديد الهدنة لمدة 72 ساعة، وفي ظل ذلك الصراع، أعلنت حكومة الخرطوم، مساء السبت، عن عطلة رسمية للموظفين حتى إشعار آخر.

وواصل الجانبان، معركتهما رغم الاتفاق أكثر من مرة على وقف إطلاق النار بوساطة قوى أجنبية لاسيما الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تنتهي أحدث هدنة في منتصف ليل الأحد بعد أن دامت 72 ساعة.

وتندلع معظم الاشتباكات في العاصمة الخرطوم، حيث ينتشر مقاتلو قوات الدعم السريع في المناطق السكنية وتحاصر حرب الشوارع العديد من السكان، الذين

يعانون من شح المياه والغذاء والوقود والكهرباء.كما دارت اليوم اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع بمحيط القصر الرئاسي وسط الخرطوم.

ومن جهتها، أعلنت وزارة الصحة السودانية ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات بين قوات الجيش والدعم السريع إلى 528 قتيلًا و4599 مصابًا، منذ بداية التصعيد منتصف الشهر الجاري حتى يوم 27 إبريل.

وقالت الوزارة في بيان: "أصدرت وزارة الصحة الاتحادية تقرير متابعة أحداث الصراع الحربي في الفترة من 15 وحتى يوم 27 إبريل 2023م بالمركز والولايات".

وأضافت: "أوضح التقرير عن هدوء نسبي في معظم الولايات عدا ولايتي غرب دارفور وولاية الخرطوم، علما أن جملة الإصابات 4599 حالة إصابة و528 حالة وفاة تم تسجيلها بكل المستشفيات بولايات السودان".

وتبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الاتهامات بشان حوادث السرقة والنهب للمقرات العامة والخاصة، على خلفية الاشتباكات التي دارت بين الطرفين منذ 15 أبريل بالإضافة لمواقع هامة مثل المستشفيات والمطارات.

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