شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تنظم صالون حول الحوار الوطنى والمشاركة والمحور السياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالون سياسى، اليوم الأحد، بعنوان "التنسيقية والحوار الوطني.. المشاركة والمحور السياسي"، وذلك فى إطار الفعاليات التى تنظمها التنسيقية، حول القضايا المطروحة ضمن أجندة الحوار الوطنى الذى تنطلق جلساته خلال أيام قليلة.

ويتناول الصالون مناقشة عدة محاور، منها توقعات أعضاء التنسيقية وآمالهم ونظرتهم للحوار الوطنى وأهم ما تم تقديمه من ملفات، بالإضافة إلى ملف الحبس الاحتياطى، وحقوق الانسان والمجتمع المدنى، فضلًا عن تطوير العمل النقابى، ومأسسة العفو الرئاسى، ومفوضية المساواة ومكافحة التمييز وإصلاح وتفعيل دور الأحزاب السياسية.

يدير الحوار خلال الصالون أحمد الحمامصى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فى الصالون كلا من؛ الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا وعضو مجلس الأمناء بالتنسيقية، النائبة سها سعيد، أمين سر التنسيقية وعضو مجلس الشيوخ، النائب أحمد مقلد، والنائب محمد إسماعيل، عضوا مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ومحمد نبيل ومحمد الكاشف وفيولا فهمى وأحمد مشعل وزوسر تيتو، ومحمد سالم، أعضاء التنسيقية.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التى يتم ضمن أجندة الحوار الوطني.