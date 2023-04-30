شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دول البريكس تؤكد دعمها لسيادة واستقلال اليمن وسلامة اراضيه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد اجتماع نواب وزراء خارجية دول البريكس والمبعوثين الخاصين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، دعمهم لسيادة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه وتسويته السياسية للقضية اليمنية.

ودعو في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع بمدينة كيب تاون، جميع الأطراف إلى استئناف الهدنة والدخول في مفاوضات شاملة بوساطة الأمم المتحدة، ونقلوا تقديرهم لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي والأطراف المعنية التي ساهمت في إيجاد حل سياسي للصراع.

وجددوا الإعراب عن قلقهم العميق إزاء الأزمة الإنسانية في اليمن وشجعوا المجتمع الدولي على تقديم المساعدة الإنسانية لليمن.

ورحبوا بالمبادرة السعودية الأخيرة لإجراء محادثات مباشرة بين السعودية وميليشيات الحوثي لتحقيق السلام والأمن في اليمن ومنطقة الخليج.

كما رحبوا وأشادوا بجهود دول المنطقة بما في ذلك المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان لمعالجة الوضع في اليمن والسعي إلى وقف دائم لإطلاق النار.

