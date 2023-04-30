شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الروسي يستثنى "الدول الصديقة" من الحظر المفروض على تصدير النفط والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استثنى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عند توقيعه مرسومًا "الدول الصديقة" من الحظر المفروض على تصدير النفط والمنتجات البترولية بموجب شروط سقف الأسعار، بموجب العقود المبرمة بالفعل.

ووفقًا للمرسوم الرئاسي الذي وقعه بوتين، امس الجمعة، ودخل حيز التنفيذ "لا ينطبق هذا المرسوم على إمدادات النفط الروسي التي تتم بموجب العقود المبرمة عملا بالاتفاقيات الدولية لروسيا الاتحادية في مجال إمدادات النفط مع الدول التي كانت سارية في يوم نفاذ هذا المرسوم، وغير المدرجة في قائمة الدول والأقاليم الأجنبية المعتمدة من قبل حكومة روسيا، التي ارتكبت أعمالا غير ودية ضد روسيا الاتحادية والكيانات القانونية والأفراد الروس".

وفي ديسمبر 2022، وقع بوتين مرسوما يحظر توريد النفط والمنتجات البترولية الروسية للمشترين بموجب شروط سقف السعر، مع الاحتفاظ بالحق في اتخاذ قرارات خاصة لاستبعاد عدد من الإمدادات من المرسوم.

