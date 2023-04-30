انت الان تتابع خبر الموصل تحتضن مهرجان الربيع بعد انقطاع 20 عاماً.. مشاهد من الاحتفالات الشعبية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت مصادر محلية للسومرية نيوز، ان "فعاليات مهرجان الربيع انطلقت بالموصل تحت عنوان "نينوى ربيع دائم.. واعمار وسلام" وبحضور رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وعدد كبير من المسؤولين".

وخصصت محافظة نينوى ثلاثة مواقع لإقامة فعاليات مهرجان الربيع، الأول في منصة الاحتفالات، والثاني في جامعة الموصل إلى جانب الموصل الأيسر، والثالث في متنزه باب الطوب في قلب الموصل القديمة.

وقررت السلطات المحلية في نينوى مؤخراً تعطيل الدوام الرسمي اليوم الأحد بمناسبة إطلاق المهرجان، فيما سيكون يوم الأول من مايو/ أيار عطلة في عموم العراق بمناسبة عيد العمال العالمي، ويحمل المهرجان شعار "مهرجان الربيع بالموصل... ربيع دائم وإعمار وسلام"، ولاقى تفاعلاً إيجابياً من قبل الأهالي الذين عبّروا عن دعمهم للفعالية بوسائل مختلفة.

ومن صور الدعم الشعبي للمهرجان، أكد مواطنون في الموصل أن بيوتهم ومضايفهم مفتوحة لاستقبال الزائرين من المحافظات العراقية ومن السائحين الأجانب، فضلاً عن تقديم وجبات غذائية للعاملين في التحضير للمهرجان، إضافة إلى الدعم المعنوي والإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشهدت الموصل خلال العقدين الماضيين حالة من عدم الاستقرار الأمني والسياسي، وذلك عقب الغزو الأميركي، ثم سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي عليها عام 2014، وأعقب ذلك عمليات عسكرية لطرد التنظيم خلفت دماراً وخراباً لا تزال آثاره شاخصة.