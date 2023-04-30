«شأن داخلي».. السيسي يؤكد ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في السودان

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن التطورات في السودان احتلت جانبا مهما من مباحثاته مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

وقال السيسي، خلال قمة جمعته بكيشيدا اليوم الأحد في القاهرة، إنه أكد لرئيس الوزراء الياباني الرؤية المصرية القائمة على ضرورة الوقف الفوري والدائم والشامل لإطلاق النار في السودان.

وشدد السيسي على أهمية امتناع أي طرف خارجي عن التدخل في الأزمة، باعتبارها شأنا سودانيا خالصا بما يسهل من نزع فتيل الأزمة، ويحول دون تفاقمها.

وكان المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قد صرح بأن رئيس الوزراء الياباني يزور مصر لمدة 3 أيام لتكون وجهته الأولى في مستهل جولته الإفريقية.

وستتناول المباحثات المصرية اليايانية، سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وبحث حالة السلم والأمن على المستويين الدولي والإقليمي.