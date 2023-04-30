انت الان تتابع خبر بسبب الإذاعة الوطنية الأمريكية.. جو بايدن يسخر من مهارات إيلون ماسك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأشار بايدن إلى أنه "يعشق الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية" (NPR) وقال: "لكن لا يحب الجميع الإذاعة الوطنية العامة. فقد غرد إيلون ماسك بأنه يجب وقف تمويلها". وأضاف بايدن مازحا: "إن أفضل طريقة لإخفاء الإذاعة الوطنية العامة هي أن يشتريها إيلون ماسك".لم يكن شراء ماسك لتويتر عام 2022 ناجحا تجاريا، وفقا لبعض وسائل الإعلام. فمباشرة بعد الاستحواذ على الشركة مقابل 44 مليار دولا، انخفض دخلها من الإعلانات في الشبكة الاجتماعية.

في وقت سابق من نيسان، قالت الإذاعة الوطنية العامة إن مدونتها الصغيرة على تويتر لن يتم تحديثها بعد الآن بسبب وصفها بأنها "وسائل إعلام أمريكية موالية للحكومة". وقالت إدارة بايدن في هذا الصدد إنه ليس لديها شكوك حول استقلالية NPR.

