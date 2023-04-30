انت الان تتابع خبر المالية تباشر بتمويل رواتب المتقاعدين لشهر أيار والتقاعد تعلن بدء الصرف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "دائرة المحاسبة بالوزارة، باشرت بإطلاق تمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر آيار". وأضافت: " تمت المباشرة بتأجيل استقطاعات السلف والقروض الممنوحة للمتقاعدين للشهر الحالي، عملا بتوجيهات وزير المالية طيف سامي".



وأكدت الوزارة على إدارة مصرفي الرافدين والرشيد وهيأة التقاعد الوطنية، الإسراع بـ"استكمال إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري عبر بطاقات الدفع الالكتروني ". وأكدت الوزارة على إدارة مصرفي الرافدين والرشيد وهيأة التقاعد الوطنية، الإسراع بـ"استكمال إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري عبر بطاقات الدفع الالكتروني ". ودعت المالية، كافة المتقاعدين المدني والعسكري ممن ستصلهم رسائل نصية، الى "مراجعة فروع المصارف ومنافذ الصرف الآلي في بغداد والمحافظات لإستلام رواتبهم".

بدورها، أعلنت هيئة التقاعد، اليوم الأحد، البدء بصرف الراتب التقاعدي للمدنيين والعسكريين لشهر أيار.

كما مصرف الرافدين، المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين