انت الان تتابع خبر بعد إعلان عودتهما.. زوج نسرين طافش يتغزل بها في أول ظهور لهما (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووثق شرقاوي صورة تجمعه بزوجته عبر الستوري في حسابه على "إنستغرام" علق عليها باللغة الإنجليزية، ومعناها: "نور روحي هي المكان الذي ينفتح فيه قلبي ويتوقف عقلي، أنا محظوظ بامتلاكها، لقد أحببتها دائمًا وسأحبها وأحميها إلى الأبد، ليبارك الله هذا الاتحاد، هذا الحب، لأنه دائمًا ما يكون مرتبطًا ومحميًا".من جانبها نسرين طافش نشرت صورة وهي تشبك يدها بيد زوجها وذلك عبر ستوري حسابها في إنستغرام، علقت عليها "ETERNITY أي خلود".وفي الثالث والعشرين من شهر نيسان الجاري، أعلن شريف شرقاوي عن عودته إلى نسرين طافش، بعد أن علق على منشور للأخيرة جاء فيه: "سعيد وفخور أن انت أنا"، لترد عليه نسرين: "أحبك يا حبيبي"، ليعلن الثنائي عودتهما مجددا.

كما عادت الفنانة لمتابعة زوجها عبر حسابها في إنستغرام، بعد أن قامت بإلغاء اسمه وحذف جميع الصور التي كانت تجمعهما في وقت سابق.