مجلس الأمن يرحب بزيارة وفدي سلطنة عمان والسعودية إلى اليمن

ياسر رشاد - القاهرة - رحّب أعضاء مجلس الأمن الدولي في بيان لهم بالزيارة الأخيرة التي قام بها وفدان من سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية إلى العاصمة اليمنية صنعاء.

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كما رحّب أعضاء المجلس بدعم سلطنة عُمان والسعودية المتواصل لجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة، وأن هذه المحادثات تمثل خطوات قيمة باتجاه التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، وإجراء محادثات سياسية يمنية - يمنية جامعة برعاية المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن،

بناء على المرجعيات المتفق عليها، وبما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ودعا أعضاء المجلس الأطراف اليمنية إلى مواصلة الحوار والانخراط بشكل بناء في عملية السلام والتفاوض بحسن نية، مشددين في بيانهم على دعمهم المستمر للتوصل إلى تسوية سياسية، وإنهاء معاناة الشعب اليمني.

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