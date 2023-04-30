الخارجية السودانية تتهم الدعم السريع بالاعتداء على مقر السفارة الإندونيسية

ياسر رشاد - القاهرة - أدانت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأحد، الاعتداءات السافرة والمتكررة على مقار البعثات والهيئات الدبلوماسية، من قبل ميليشيا الدعم السريع، كما اتهمتها بالاعتداء على مقر السفارة الإندونيسية بالخرطوم وسرقة سيارة دبلوماسية تابعة لها.

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وحسب ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة، طالبت الخارجية السودانية في بيان، المجتمع الدولي بإدانة سلوك الميليشيا المتمردة حول الاعتداءات على مقار البعثات والهيئات الدبلوماسية.

وكان الجيش السوداني أعلن، اليوم الأحد، رصد أرتال لميليشيا قوات الدعم السريع تتحرك من الغرب إلى الخرطوم.

وقال الجيش السوداني في بيان صادر اليوم، الأحد، إن عمليات إجلاء رعايا الدول ستتواصل من قاعدة وادي سيدنا التي لا تواجهها أي مهددات حاليًا ولا يتوقع أن تتأثر بأي مهددات.

وأوضح أنه يستمر رصد تحركات أرتال المليشيا المتمردة المتحركة من الغرب إلى العاصمة، ما يؤكد استمرارها في انتهاك الهدنة المعلنة، حيث تم تدمير هذه الأرتال فجر اليوم في مناطق

جنوب الزريبة والمويلح، كما تم تدمير رتل في منطقة فتاشة كان بصدد إسناد قوة المتمردين المتحركة بشارع الصادرات.

وأكد أن القوات المسلحة مستمرة في رصد تحركات المتمردين في كل شبر بالبلاد وستتصدى لها بقوة وتحبطها.

ولفت إلى أن المتمردين حولوا مستشفى شرق النيل إلى ثكنة عسكرية مدججة بالسلاح ومركز قيادة للعمليات، وذلك من أجل الاستمرار في العمل العدائي بعد إخلائه من المرضى بما فيهم الحالات الحرجة بالعناية المكثفة.

وأكد الجيش السوداني أن القصف العشوائي لا يزال متواصلًا، ونهب الممتلكات العامة والخاصة بما فيها البنوك والمحلات التجارية ومنازل المواطنين مستمرًا.

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