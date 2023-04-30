إطلاق نار يودي بحياة 4 في البرتغال

ياسر رشاد - القاهرة - لقى 3 أشخاص حتفهم، اليوم الأحد، في حادث إطلاق نار شهدته مدينة سيتوبال في البرتغال، فيما أقدم منفذ العملية على الانتحار مع وصول رجال الشرطة إلى مكان الجريمة.

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وأوضح مفوض شرطة الأمن العام جواو فريري لرويترز أن “هناك 4 جثث يفترض أنها لضحايا سقطوا في إطلاق نار، لكن الأسباب والتفاصيل لم تعرف بعد”.

وأضاف أن الوكالة المعنية بالقضايا الجنائية بالشرطة تجري تحقيقا في

مكان الحادث.

وأشارت سي.إن.إن البرتغال إلى أن إطلاق النار وقع عند حوالي الساعة الثامنة صباحا في حي فقير في سيتوبال، على بعد نحو 45 كيلومترا إلى الجنوب من العاصمة البرتغالية، وأن المسلح انتحر عندما وصلت قوات الشرطة إلى المكان.

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