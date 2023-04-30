شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بدوى نائب التنسيقية: قانون الحيوانات الخطرة يحد من حوادث عقر المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور خالد بدوى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للنائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية، على تقديم مشروع بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.

وأضاف "بدوى" فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، أن مشروع القانون يحد من الحوادث التى انتشرت الفتره الماضية وطالت الكثير من المواطنين، كما سيؤدى إلى تقنين حيازة الحيوانات الخطره وسيكون له أثر جيد على الواقع والمجتمع المصرى .

يذكر أن الفتره الماضية شهدت رصد ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بالشوارع والميادين المصرية دون حماية أو رعاية صحية مما تسبب في زيادة حالات العقر حتى وصلت إلى نحو 400 ألف إصابة، مما حمل الموازنة العامة للدولة بأعباء مالية ضخمة لاستيراد مصل السعار وارتفاع عدد الوفيات، مما يمثل إهدارا للطاقة البشرية، فضلًا عما تسببه كلاب الشوارع من تلوث بيئي وسمعى ناتج عن نباحهم وخلق حالة من الفزع للمارة.