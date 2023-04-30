شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر: الحوار الوطنى يناقش جميع القضايا دون خطوط حمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، إن الحوار الوطني يناقش جميع القضايا المهمة دون خطوط حمراء، مشددا على أهمية المشاركة في الحوار الوطني.

وأوضح "مطر" أن تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، تقدم بمقترحات بشأن محاور الحوار الوطني السياسي والاجتماعي والاقتصادي لمجلس أمناء الحوار الوطني، موجها الشكر لمجلس أمناء الحوار الوطني على ما بذلوه من جهود خلال الفترة الماضية.

وأشار "مطر" إلى أن الحوار الوطني يحظى بأهمية رسمية وشعبية، نظرا لأن الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، داعيا جموع القوى السياسية الإخلاص في المشاركة بالحوار الوطني وتقديم أفكار تتطابق مع الواقع المصري ".