شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بعيد العمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.

جاء فى نص برقية التهنئة:

" يسرنى أن أتقدم إلى سيادكم -باسمى وباسم أعضاء مجلس النواب- بخالص التهانى، بمناسبة الاحتفال السنوى بعيد العمال، ذلك اليوم الذى نعبر فيه عن عظيم امتناننا وتقديرنا لكل يد شريفة تدرك قيمة العمل وتقدرها، وتبذل الجهد الصادق الدؤوب لنشر الخير والنماء فى جميع ربوع الوطن".

وتابع رئيس مجلس النواب: " لقد آمنتم يا فخامة الرئيس بالعامل المصرى، وانتمائه اللامحدود لبلاده، وعزمه على تحدى كل الصعاب من أجل تنميتها ونهضتها، وفى سبيل ذلك كان دعمكم المستمر لعمال مصر، وحرصكم على توفير سبل الارتقاء بمنظومة العمل".

واختتم المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب برقية التهنئة: " لقد كان عمال مصر على قدر الثقة والمسئولية، ونحن معكم اليوم، نجدد ثقتنا فى عمال مصر الأوفياء، متمنين لهم دوام التوفيق، ومستقبل أفضل من أجل خير هذا الوطن وشعبه النبيل.