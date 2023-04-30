انت الان تتابع خبر حصيلة قتلى القصف الأوكراني على قرية حدودية في روسيا ترتفع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ألكسندر بوغوماز الحاكم المحلي على تطبيق "تليغرام": "عثر على مدنيّين آخرين وتم انتشالهما من تحت الأنقاض. ولسوء الحظ، ماتا". وكان قد أعلن في وقت سابق الأحد عن مقتل شخصين آخرين.

وأضاف أن اثنين آخرين يتلقيان العلاج في المستشفى.



وذكر بوغوماز في وقت سابق إن القصف أسفر عن تدمير مبنى سكني بالكامل وتضرر منزلين آخرين.

وألقى باللوم في القصف على "القوميين الأوكرانيين". ولا تعلن أوكرانيا أبدا تقريبا مسؤوليتها عن هجمات داخل روسيا أو على الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا.

