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توجيه حكومي يخص استخدام طرق المنطقة الخضراء للمواطنين

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، ورد لـ الخليج 365، أن "الحكومة العراقية برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة تسعى الى تبسيط الإجراءات في مختلف المفاصل، من بينها تخفيف العبء عن المواطنين وجعل انسيابية في حركة الشارع وانسيابية المرور".

وأضاف البيان، "وعليه وجه القائد العام للقوات المسلحة بأن يسمح للمواطنين الكرام باستخدام طرق المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد وفق رؤيته الى القوات الأمنية المسؤولة عن أمن المنطقة وتمديد ساعات الاستخدام بهدف تسهيل الحركة للمواطن فيها".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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