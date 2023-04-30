هالاند يحقق إنجازا تاريخيا في "البريميرليغ"

وافتتح هالاند التسجيل لمانشستر سيتي بهدف مبكر، سجله بعد مرور ثلاث دقائق فقط من البداية، من ركلة جزاء.

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فقد رفع هالاند رصيده إلى 34 هدفا هذا الموسم، وأصبح واحدا من الهدافين التاريخيين "للبريميرليغ" خلال موسم واحد، بعد معادلته الرقم القياسي للثنائي الإنجليزي أندي كول وآلان شيرار (34 هدفا).



ويتربع إيرلينغ هالاند (22 عاما) على عرش صدارة هداف الدوري، برصيد 34 هدفا مبتعدا بفارق 10 أهداف عن وصيفه النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير.