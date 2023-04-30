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انت الان تتابع خبر هالاند يحقق إنجازا تاريخيا في "البريميرليغ" والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-454617-638184591448083752.png
2023-04-30 | 15:43
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تمكن نجم مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند، اليوم الاحد، من تحقيق إنجاز تاريخيا خلال مباراة فريقه أمام ضيفه فولهام، وذلك ضمن الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وافتتح هالاند التسجيل لمانشستر سيتي بهدف مبكر، سجله بعد مرور ثلاث دقائق فقط من البداية، من ركلة جزاء.
وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فقد رفع هالاند رصيده إلى 34 هدفا هذا الموسم، وأصبح واحدا من الهدافين التاريخيين "للبريميرليغ" خلال موسم واحد، بعد معادلته الرقم القياسي للثنائي الإنجليزي أندي كول وآلان شيرار (34 هدفا).
ويتربع إيرلينغ هالاند (22 عاما) على عرش صدارة هداف الدوري، برصيد 34 هدفا مبتعدا بفارق 10 أهداف عن وصيفه النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير.
وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فقد رفع هالاند رصيده إلى 34 هدفا هذا الموسم، وأصبح واحدا من الهدافين التاريخيين "للبريميرليغ" خلال موسم واحد، بعد معادلته الرقم القياسي للثنائي الإنجليزي أندي كول وآلان شيرار (34 هدفا).
ويتربع إيرلينغ هالاند (22 عاما) على عرش صدارة هداف الدوري، برصيد 34 هدفا مبتعدا بفارق 10 أهداف عن وصيفه النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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