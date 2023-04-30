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هالاند يحقق إنجازا تاريخيا في "البريميرليغ"

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-454617-638184591448083752.png

2023-04-30 | 15:43

هالاند يحقق إنجازا تاريخيا في "البريميرليغ"

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تمكن نجم مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند، اليوم الاحد، من تحقيق إنجاز تاريخيا خلال مباراة فريقه أمام ضيفه فولهام، وذلك ضمن الجولة 34 من الممتاز لكرة القدم.
وافتتح هالاند التسجيل لمانشستر سيتي بهدف مبكر، سجله بعد مرور ثلاث دقائق فقط من البداية، من ركلة جزاء.

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فقد رفع هالاند رصيده إلى 34 هدفا هذا الموسم، وأصبح واحدا من الهدافين التاريخيين "للبريميرليغ" خلال موسم واحد، بعد معادلته الرقم القياسي للثنائي الإنجليزي أندي كول وآلان شيرار (34 هدفا).


ويتربع إيرلينغ هالاند (22 عاما) على عرش صدارة هداف الدوري، برصيد 34 هدفا مبتعدا بفارق 10 أهداف عن وصيفه النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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